В Украине вступили в силу жесткие карантинные меры

Решение правительства о введении жестких карантинных мер в связи с распространением нового коронавируса вступило в силу в Украине, передает ТАСС.

Начиная с понедельника, гражданам запрещается передвигаться более чем по два человека, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей.

Вводится обязательное ношение маски или респиратора в общественных местах. При этом под определение общественного места подпадает широкий перечень мест - это и подъезды, лифты, подземные переходы, государственные учреждения, парки и стадионы, детские площадки и так далее.

"Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это позволяется только в случае, когда вам нужно выгулять домашнее животное или в связи со служебной необходимостью", - разъяснило ранее правительство. Выгул домашних питомцев на улице разрешается не более, чем двумя лицами, а в парках и скверах - не более, чем одним.

Все по домам

Кабмин Украины также впервые ввел возрастные ограничительные меры. Отныне детям до 14 лет запрещается выходить на улицу без сопровождения родителей или опекунов. При этом лица в возрасте от 60 лет и старше отнесены к группе повышенного риска и им фактически установлен запрет выходить из дому. В постановлении указано, что эти граждане нуждаются в самоизоляции. "Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции и воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают", - сообщило правительство страны.

При этом возрастные ограничения не распространяются на лиц, которые "осуществляют меры, связанные с недопущением распространения COVID-19", а также обеспечивают деятельность "объектов критической инфраструктуры". Между тем, люди, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, могут посещать магазины и другие места торговли, которые находятся на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.

Отмечается, что все граждане обязаны иметь при себе удостоверение личности. Эта мера необходима для контроля за теми, кто должен находиться в самоизоляции или обсервации.

За соблюдением правил карантина будут следить Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусматривает штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен (616-1232 доллара), а в случае нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.

Въезд ограничен

Правительство Украины в связи с пандемией коронавируса решило также сократить количество действующих пунктов пропуска через границу - до 21. При этом все, кто прибывают на Украину, должны будут пройти 14-дневную обсервацию. Это требование не касается дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они могли контактировать с инфицированными новым коронавирусом.

Решение об ужесточении противоэпидемических и карантинных мер распространяется на всю страну, однако местные власти могут принимать дополнительные меры. В частности, в Киеве было решено расширить перечень мест, в которых запрещено находиться без маски или респиратора. Въезд и выезд в столице с понедельника возможен лишь через контрольно-пропускные пункты. При этом на въезде в город в обязательном порядке должен осуществляться замер температуры у водителей, а также у пассажиров.

Мэр города Виталий Кличко предупредил, что если число инфицированных будет стремительно расти, власти столицы могут принять решение о запрете использования частного транспорта, а также принять ряд других мер.

На Украине с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10:00 воскресенья в стране зафиксирован 1251 случай коронавируса, 32 человека скончались, 25 пациентов выздоровели.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что пик пандемии на Украине может наступить ориентировочно 14-15 апреля.