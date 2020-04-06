Число вылечившихся от COVID-19 в Турции превысило тысячу человек

С начала вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в Турции выздоровели и были выписаны из больниц 1042 пациентов, сообщает министерство здравоохранения страны. Об этом пишет Trend со ссылкой на агентсво Анадолу, передает Day.Az.

По данным ведомства, 1381 человек в настоящее время находится в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщается, за последние сутки в скончались еще 73 заболевших, общее число жертв заболевания достигло 574.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования возросло до 27 069, поскольку за истекшие сутки еще 3135 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

В ведомстве добавили, что в воскресенье, 5 апреля, было сделано 20 065 теста, а общее количество проведенных анализов достигло 181 445.