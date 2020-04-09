Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла

Американские ученые считают, что установление теплой погоды не сможет полностью свести на нет распространение нового типа коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Такое мнение члены Национальной академии наук США выразили в письме, направленном в Белый дом. "Есть некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности", - отмечается в письме.

"Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия одновременно серьезных мер в области здравоохранения", - подчеркивают авторы обращения.

В частности, ученые указывают, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется "стремительно". В среднем один инфицированный заражает еще двух человек.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что существует распространенное мнение о том, что вирус исчезнет в апреле, с приходом тепла.

Согласно данным портала Worldometers, ведущего подсчет данных по ситуации с коронавирусом, в США с начала эпидемии зарегистрировано более 400 тыс. случаев заражения. Почти 15 тыс. человек скончались, еще 23 тыс. выздоровели.

В мире с начала вспышки COVID-19 выявлено в общей сложности около 1,5 млн случаев заболевания. Летальный исход зафиксирован примерно в 90 тыс. случаев. Еще 340 тыс. человек выздоровели.