WSJ: Москва и Эр-Рияд обсуждают сокращение добычи нефти на 2 млн и 4 млн баррелей в сутки

Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей о сокращении объемов добычи нефти в ходе виртуальной встречи министров ОПЕК+. Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal ссылаясь на источники.

По ее данным, Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельских показателей. Россия, по утверждению источников издания, готова сократить добычу энергоносителя на 2 млн баррелей в сутки.

В четверг страны ОПЕК+ провели видеоконференцию, на которой обсудили сокращение добычи нефти. Прошлое соглашение ОПЕК+ истекло в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.