https://news.day.az/world/1227672.html Животные и коронавирус: кто чем болеет, и кто как помогает - ВИДЕО
Животные и коронавирус: кто чем болеет, и кто как помогает - ВИДЕО
Сразу несколько случаев коронавируса выявлено в зоопарке Нью-Йорка. Там заразились пять тигров и три льва. Дирекция считает, что в передаче инфекции виновен сотрудник, который ухаживал за дикими кошками.
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