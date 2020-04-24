Животные и коронавирус: кто чем болеет, и кто как помогает

Сразу несколько случаев коронавируса выявлено в зоопарке Нью-Йорка. Там заразились пять тигров и три льва. Дирекция считает, что в передаче инфекции виновен сотрудник, который ухаживал за дикими кошками.