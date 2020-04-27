Саудовская Аравия начала сокращать добычу, не дожидаясь 1 мая

Saudi Aramco начала снижать производство нефти на прошлой неделе, не дожидаясь согласованной даты начала сокращения добычи ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя саудовской нефтяной промышленности, знакомого с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее в этом месяце участники ОПЕК+ согласовали сокращение добычи с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок, переживший обвал цен в условиях пандемии коронавируса. В совокупности 23 страны должны сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

Aramco начала сокращать добычу примерно с 12 миллионов баррелей в сутки, чтобы достичь согласованного уровня в 8,5 миллиона баррелей в сутки, сказал источник Bloomberg. По словам собеседника агентства, Aramco может достичь целевого уровня добычи несколько раньше 1 мая.

Ранее Кувейт, Алжир и Нигерия сигнализировали о намерении досрочно начать сокращение добычи.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой спрос на нефть упадет в апреле на 29 миллионов баррелей в сутки до минимального уровня за последние 25 лет.

В 2020 году спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, ожидает МЭА.