https://news.day.az/world/1237298.html Последствия сильнейшего наводнения в США - ФОТО
Последствия сильнейшего наводнения в США - ФОТО
Американский штат Мичиган переживает сильное наводнение, случившееся в результате прорыва двух дамб на реке Титтабаваси из-за сильных дождей. Вода затопила город Мидленд, там под водой оказались около 3,5 тысяч домов.
Местные власти называют наводнение самым большим за 500 лет и уже начали эвакуацию из города 10 тысяч жителей. В округе введен режим ЧП.
Горожанам рекомендуется переждать разгул стихии у родственников. А тем, кто останется во временных убежищах, необходимо носить маски из-за коронавируса.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с места событий.
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