Последствия сильнейшего наводнения в США

Американский штат Мичиган переживает сильное наводнение, случившееся в результате прорыва двух дамб на реке Титтабаваси из-за сильных дождей. Вода затопила город Мидленд, там под водой оказались около 3,5 тысяч домов.

Местные власти называют наводнение самым большим за 500 лет и уже начали эвакуацию из города 10 тысяч жителей. В округе введен режим ЧП.

Горожанам рекомендуется переждать разгул стихии у родственников. А тем, кто останется во временных убежищах, необходимо носить маски из-за коронавируса.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с места событий.