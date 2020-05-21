Улицы в Челябинске затопило кипятком

Коммунальная авария произошла в Челябинске, в результате на улицы города вылился кипяток.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что уровень воды повышается.

О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, как пар от горячей воды заволок улицы города.