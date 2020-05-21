https://news.day.az/world/1237303.html Улицы в Челябинске затопило кипятком - ВИДЕО
Улицы в Челябинске затопило кипятком - ВИДЕО
Коммунальная авария произошла в Челябинске, в результате на улицы города вылился кипяток.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что уровень воды повышается.
О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, как пар от горячей воды заволок улицы города.
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