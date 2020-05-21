Кадыров оказался в московской больнице с подозрением на COVID-19

Чеченского лидера Рамзана Кадырова на самолете доставили в российскую столицу, так как у него подозревают наличие коронавируса.

Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам медика, Кадыров в настоящее время находится под наблюдением врачей. При этом состояние главы Чечни оценивается как "стабильное".

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что у Кадырова заподозрили коронавирус.

Официального подтверждения о заражении Кадырова инфекцией пока не поступало.

В Чеченской Республике выявили более 1 тыс. заболевших, выздоровели 635 пациентов и 11 - скончались. Всего в РФ обнаружили инфекцию у более 317 тыс. человек.