Болгария открыла границы для граждан ЕС и стран Шенгена

Болгария сняла запрет на въезд на свою территорию для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны, который был введен в марте в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении Министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Начиная с 22 мая, въезжающие на территорию республики, как подчеркнули в ведомстве, "должны будут пройти 14-дневный карантин" в месте, в котором планируют проживать. Данное требование не распространяется на медицинских и социальных работников, дипломатов, представителей международных организаций, сезонных рабочих, а также водителей автобусов, осуществляющих международные перевозки пассажиров.

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Болгарии 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение. Туристическая деятельность была приостановлена 17 марта, а с 19 марта по распоряжению главы Минздрава Кирила Ананиева республика закрыла свои границы для граждан государств, в которых была зафиксирована вспышка коронавируса, в том числе стран ЕС, кроме тех, кто проезжает через территорию Болгарии транзитом.

Согласно последним данным, число инфицированных новым коронавирусом достигло в стране 2 372. За все время с начала эпидемии умерли 125 человек, 769 выздоровели.

В настоящее время в Болгарии введен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, а наложенные ограничения постепенно отменяются. В стране открылись некоторые театры, музеи, торговые центры, разрешены занятия спортом.

Обязательным остается соблюдение социальной дистанции, защитные медицинские маски необходимо носить в закрытых общественных помещениях и транспорте.