Аргентина 22 мая переживет девятый в истории страны дефолт

Аргентина продлила до 2 июня срок действия предложения о реструктуризации госдолга в размере $65 млрд, страна продолжает переговоры с кредиторами. Однако 22 мая истекают 30 дней льготного срока выплаты процентов по трем выпускам аргентинских облигаций на $500 млн, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Неспособность Аргентины произвести выплаты при отсутствии соглашения с кредиторами означает дефолт, который станет девятым в истории страны, пишет The Financial Times.

Держатели аргентинских облигаций и правительство Аргентины подтвердили, что продолжат переговоры и после дефолта, но стороны далеки от соглашения.

Аргентина в апреле направила держателям гособлигаций предложение, которое предусматривает отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 г., а тела долга - до 2026 г. при списании 62% купонных выплат на $38 млрд и 5,4% тела долга на $3,6 млрд.

Три группы держателей гособлигаций - крупнейших кредиторов Аргентины выпустили совместное заявление о том, что не готовы поддержать предложение правительства Аргентины о реструктуризации госдолга.

Затем появились сообщения о том, что стороны продвинулись в переговорах, контуры соглашения четко видны, соглашение последует в течение нескольких дней или недель.

При этом кредиторы не совсем довольны ходом переговоров и не понимают, о чем думает правительство Аргентины, отметил источник, представляющий BlackRock, Fidelity, Ashmore, T Rowe Price и ряд других крупных институциональных инвесторов. "Честно говоря, правительство Аргентины не вело переговоров ни с кем все эти месяцы", - отметил источник.

Между тем предложения правительства и кредиторов во многом совпадают, и существует возможность для заключения соглашения. Кредиторы внесли три предложения о реструктуризации госдолга страны. Правительство Аргентины отметило, что эти предложения выходят за рамки возможностей страны, хотя являются шагом в верном направлении.

Ключевым вопросом, в котором расходятся правительство и кредиторы, является отсрочка выплаты процентов по долгу. В частности, кредиторы готовы дать правительству отсрочку на год, но не на три года, на чем настаивает правительство.

Международный валютный фонд (МВФ) назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины и предупредил, что кредиторам придется внести "существенный вклад", чтобы помочь стране справиться с долговым кризисом.