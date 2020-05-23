Евросоюз попросил США вернуться в Договор по открытому небу

Евросоюз попросил США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выход из договора - это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной", - отметил он. Также Борелль призвал Россию "немедленно вернуться к полному выполнению договора".

Ранее страны ЕС отреагировали на решение США выйти из ДОН. Главы МИД Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Швеции заявили, что Евросоюз сожалеет о решении Вашингтона выйти из соглашения, хотя и понимает озабоченность американской стороны в связи с нарушениями договора со стороны России.

О выходе США из Договора по открытому небу заявил президент США Дональд Трамп. В Белом доме объяснили такое намерение США нарушениями со стороны Москвы - якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением президента США. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.