Пандемия помешала вакцинации 80 миллионов детей

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к приостановке в мире массовой вакцинации 80 млн детей возрастом до 1 года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и их партнеров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным организаций, были прерваны кампании по вакцинации детей от кори, полиомиелита и холеры.

"Перебои в проведении программ иммунизации из-за пандемии COVID-19 рискуют свести на нет десятилетия прогресса в вакцинации от таких предотвратимых заболеваний, как корь", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно информации международных организаций, в почти 40 странах, главным образом в Африке, прерваны не менее 46 кампаний по вакцинации детей от полиомиелита. Прививки от кори перестали делать в 27 странах.

Как отмечается, одной из причин возникших проблем с вакцинацией стало закрытие странами границ из-за пандемии, что сделало невозможной доставку иностранных вакцин.

"Мы не можем допустить, чтобы наша борьба с одной болезнью свела на нет долгосрочный прогресс в борьбе с другими заболеваниями", - сказала исполнительный директор Детского фонда (ЮНИСЕФ) Хенриетта Фор.

ВОЗ сообщила, что на следующей неделе обнародует рекомендации для стран по вопросам безопасного осуществления вакцинации в период пандемии COVID-19.