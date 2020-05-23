Во Франции разрешили присутствовать на религиозных церемониях

Власти Франции вновь разрешили гражданам присутствовать на религиозных мероприятиях. Об этом сообщает государственный вестник Journal-officiel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующий декрет вступает в силу с 23 мая.

Данное решение было принято после того, как 18 мая Государственный совет Франции указал властям, что в течение восьми дней необходимо отменить введенный запрет, так как он чрезмерно строгий и не соответствует ситуации. Введенные правила разрешали лишь проведение служб без присутствия прихожан.

Запрет будет снят 3 июня, однако уже возможно постепенно возобновлять религиозные службы.

По данным университета Джона Хопкинса, во Франции выявлено 182 015 случаев коронавирусной инфекции, 28 218 человек скончались, 63 986 - выздоровели.