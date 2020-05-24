Талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь окончания Рамазана

Радикальное движение "Талибан" объявило в субботу о трехдневном прекращении огня, которое начнется в воскресенье в честь праздника разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом со ссылкой на заявление талибов сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в заявлении указывается, что бойцы движения не будут осуществлять атаки в течение трех дней, однако готовы оказать сопротивление в случае нападения на их позиции.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами. По информации Национального совета безопасности Афганистана, сторонники "Талибана" совершили более 2,8 тыс. нападений после подписания соглашения с США.

12 мая президент Афганистана Ашраф Гани отдал силовым ведомствам страны приказ перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок, действующих на афганской территории.