В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее, 24 мая, было зарегистрировано 9434 заболевших. Общее число зараженных составляло 335 882.

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико считает, что ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса, можно будет снимать, когда у 60-70 процентов граждан обнаружат иммунитет к COVID-19.