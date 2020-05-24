В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 135,7 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 135,7 тысячи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошедшие сутки удалось выявить 2180 новых случаев заражения COVID-19 (накануне впервые в течение текущей недели было менее 2 тысяч случаев). Общее число заразившихся достигло 135 701.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 58 человек, а число жертв коронавируса с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, возросло до 7417.