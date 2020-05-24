В Москве запустили экотакси

Компания "Сфера экологии" запустила в Москве экотакси, которое позволит жителям столицы и Московской области продолжать раздельный сбор отходов в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет The Village, сообщает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

Сервис был запущен в связи с множественными запросами ответственных горожан, так как из-за эпидемии пункты приема компании на территории центра дизайна Artplay и в "Мега Химки" вынуждены были приостановить свою работу. Экотакси может помочь с вывозом ненужной одежды, полезных и опасных отходов. Передачу отходов сделали бесконтактной.

Полезные отходы, в число которых входят пригодный к переработке пластик, стекло, бумага и многое другое, компания передаст проверенным партнерам-переработчикам. В фонд "Второе дыхание" будут переданы одежда, обувь, аксессуары и крышечки. В число опасных отходов компания определила батарейки, энергосберегающие и люминесцентные лампы, сломанные бытовые приборы и другой электролом.

Заказать услугу можно будет на официальном сайте компании.