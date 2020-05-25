В Армении из-за эпидемии коронавируса изолируют город
Решением коменданта на период чрезвычайного положения в Армении Тиграна Авиняна в городе Севан введен ряд ограничений и установлен особый режим из-за эпидемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в рамках изоляции города, предусматривается запрет на въезд и выезд людей и транспорта.
Для обеспечения соблюдения режима СНБ и полиции получено установить в определенных местах пропускные пункты и точки досмотра для лиц и транспортных средств, имеющих разрешение на въезд в город. Введен также ряд временных ограничений на некоторые виды экономической деятельности.
Решение вступает в силу в 06:00 25 мая и будет действовать до 23:59 3 июня текущего года.
Напомним, что 24 мая количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6661. За сутки было выявлено 359 новых случаев. Всего от вируса умер 81 человек.
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