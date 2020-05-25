США планируют первыми в мире разработать вакцину от COVID

Окружение главы Белого дома, как и сам Дональд Трамп, рассчитывают первыми в мире разработать вакцину от коронавируса.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против коронавируса, об этом он сообщил телеканалу CBS, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ", - сказал О'Брайен.

По его словам, Трамп пообещал в случае успеха поделиться ею со всем миром.

Еще советник американского президента не исключил, что Китай попытается украсть их данные о разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

Как известно, президент США Дональд Трамп перечислил Министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов - всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года - на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом.

Еще сообщалось, что США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19.