https://news.day.az/world/1238355.html В Армении зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В Армении зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7113.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 мая, в стране было 6661 подтвержденный случай инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 452 новых случая.
Умерли от осложнений коронавируса 87 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 39.
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