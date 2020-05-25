Правительство Германии выкупит 20% акций Lufthansa за €9 млрд

Правительство Германии согласовало с авиакомпанией Lufthansa, которая столкнулась с существенными сложностями из-за пандемии, условия предоставления помощи.

Информацию об этом подтвердил в понедельник министр финансов ФРГ Олаф Шольц в эфире немецкого телевидения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о €9 млрд", - отметил он.

Ранее о достижении соглашения сообщали местные СМИ. Отмечалось, что государство в обмен получит 20% акций и сможет назначить двоих человек в наблюдательный совет.

Lufthansa серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, €1 млн. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов.

Уже в июне компания предполагает значительно увеличить число перелетов и довести его до 1,8 тыс. еженедельно.