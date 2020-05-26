В ЕС заявили о закате влияния США

В XXI веке Азия будет играть все более значительную роль в международных делах. Одно дело, когда об этом рассуждают эксперты разного уровня квалификации. И другое - когда эту тему поднимает высокий представитель Евросоюза по иностранным делам. А именно это Жозеп Боррель и заявил. Причем достаточно откровенно.

Тезисы Борреля

Как передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru, выступая в понедельник по видеосвязи на ежегодной конференции дипломатов ФРГ, Боррель заявил, что "мы живем в мире без лидеров, в котором Азия будет играть все более важную роль в экономическом плане, с точки зрения безопасности и технологий".

"Аналитики давно говорят о конце американской системы и о наступлении азиатского века. Это сейчас происходит на наших глазах", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По мнению Борреля, "если XXI век окажется азиатским, как XX век был американским, пандемия может вспоминаться в качестве поворотного момента этого процесса". По его мнению, "спрос на многостороннее сотрудничество никогда не был таким большим, но предложение отстает".

С тезисом о том, что XX век был американским, можно как минимум поспорить. Но вернемся к тому, о чем говорил Боррель. А говорил он такое, что американцам не очень-то приятно слышать.

По его словам, нынешний кризис стал первым за последние десятилетия, когда Соединенные Штаты не встали во главе международного реагирования на него.

"Возможно, они не беспокоятся по этому поводу, но куда ни взгляни, мы видим растущее соперничество, особенно между США и Китаем", - цитирует Борреля агентство "Интерфакс".

Здесь, правда, надо заметить, что многие кризисы за последние десятилетия сами США и провоцировали. Так что и этот тезис тоже довольно спорный.

Что следует делать Евросоюзу и почему ему сложно будет это делать

Ну а как следует действовать Евросоюзу в нынешних условиях? По мнению Борреля, ЕС должен следовать "собственным интересам и ценностям" и избегать того, "чтобы те или другие использовали его в своих целях".

Он также полагает, что европейская модель глобализации находится под давлением. По мнению главы европейской дипломатии, необходим более стратегический подход к тому, чтобы контролировать ее уязвимости и зависимости. По прогнозу Борреля, мир также "рискует стать менее свободным, менее процветающим, более неравным, более раздробленным".

Конечно, много из того, что было сказано Боррелем, отражает противоречия между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Во многих европейских столицах не скрывают раздражения относительно того, что в Вашингтоне зачастую не считают нужным консультироваться с европейцами по поводу тех или иных решений.

Правда, в ЕС есть государства, которые готовы поддерживать американцев без оглядки. Самый наглядный пример - Польша.

Так что-то, что декларирует Боррель, на практике воплотить будет не так уж и легко. Для начала Евросоюзу следовало бы преодолеть разноголосицу в собственных рядах. А это как минимум не менее сложная задача, чем все те вызовы, о которых говорил глава европейской дипломатии.