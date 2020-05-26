Европа опередила Китай по инвестициям в электромобили

Европа опередила Китай в привлечении инвестиций в разработку электромобилей и аккумуляторов: в 2019 году в эту отрасль в Старом Свете были вложены рекордные 60 миллиардов евро.

Результат исследования, проведенного некоммерческой организацией "Транспорт и окружающая среда", базирующейся в Брюсселе, почти в 20 раз превысил показатели двухлетней давности, отмечает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За 12 месяцев до середины 2018 года Европа смогла привлечь только 3,2 миллиарда евро частных и государственных инвестиций средств в разработки, связанные с электромобилями, в то время как Китай за этот период привлек почти 22 миллиарда евро. Однако в 2019 году объем инвестиций составил 60 миллиардов евро и 17,1 миллиарда евро соответственно. США же, как отмечают эксперты, отстают в этой сфере и от Старого Света, и от Поднебесной.

В числе ключевых драйверов отрасли новые требования к автопроизводителям, обязывающие их сокращать выбросы углекислого газа: согласно директиве ЕС к 2021 году они должны снизиться в среднем до 95 г на километр. В противном случае компании ждут многомиллионные штрафы.

Эксперты опасались, что вспышка коронавируса затормозит процесс, и многие даже призывали Брюссель к снисходительности к европейскому автопрому, который буквально рухнул из-за пандемии. Однако сами крупнейшие концерны, как отмечает FT, заявили о том, что не намерены отступать от намеченного плана.

Так, компания Volkswagen, крупнейший в мире производитель автомобилей, пообещала в течение следующих четырех лет инвестировать в электротехнологии 33 миллиардов евро, планируя уже к 2029 году представить 75 новых моделей электромобилей. Об инвестициях в размере примерно 6,6 миллиарда евро заявила и чешская Skoda. Кроме того, европейские показатели растут за счет американских инвестиций: Tesla Илона Маска вложит в свою немецкую gigafactory 4 миллиарда евро. Плюс китайская CATL инвестирует 1,8 миллиарда в завод по созданию аккумуляторов в Германии, расположенный недалеко от Эрфурта.

Все эти вложения обещают окупиться: эксперты отмечают, что, несмотря на общее падение спроса на фоне пандемии, за первые 3 месяца 2020 года регистрация транспортных средств на электротяге выросла в годовом исчислении на 56%. При этом, по оценке компании T&E, рынок электромобилей продолжит расти и после пандемии, даже несмотря на потенциальное снижение цен на бензин в Европе.