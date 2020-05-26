Швеции предрекли обвал цен на жилье

Влияние экономического кризиса в Швеции на рынок недвижимости станет ощутимым во второй половине 2020 года. Об этом заявила главный экономист банковской компании Handelsbanken Кристина Найман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам апреля средняя стоимость квартир в стране снизилась на 3,4 процента, дома подешевели на 1,1 процента. В Handelsbanken прогнозируют дальнейшее падение ценников. "Мы ожидаем, что восстановление после текущего кризиса будет относительно медленным, с сохранением высокого уровня безработицы на протяжении нескольких лет", - предрекла Найман.

По расчетам Handelsbanken, цены на жилье в Швеции по итогам 2020 года снизятся на 10 процентов. Если уровень безработицы достигнет 15 процентов, то обвал стоимости недвижимости может составить 20 процентов. "Ключевую роль (в формировании цен на жилье - прим. "Ленты.ру") играет рынок труда. Кроме того, на настроения граждан влияет экономическая нестабильность", - заключила Найман.