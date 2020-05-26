Российский министр переболел коронавирусом

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев переболел коронавирусом и вернулся к работе. Об этом во вторник, 26 мая сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Day.Az.

26 мая министр примет участие в совещании главы правительства по вопросам строительной отрасли и ЖКХ, говорится в сообщении.

О заражении и госпитализации Владимира Якушева стало известно 1 мая, через неделю он был выписан из больницы и продолжил лечение дома.