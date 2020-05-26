https://news.day.az/world/1238591.html Российский министр переболел коронавирусом
Российский министр переболел коронавирусом
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев переболел коронавирусом и вернулся к работе. Об этом во вторник, 26 мая сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Day.Az.
26 мая министр примет участие в совещании главы правительства по вопросам строительной отрасли и ЖКХ, говорится в сообщении.
О заражении и госпитализации Владимира Якушева стало известно 1 мая, через неделю он был выписан из больницы и продолжил лечение дома.
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