Власти Афганистана заявили о готовности продлить перемирие с движением "Талибан"

Афганские власти заявили о готовности продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан", установленный на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом, как сообщил афганский телеканал Tolo News, заявил во вторник официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавад Фейсал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продление [режима] прекращения огня важно, и афганское правительство готово к его продлению", - указал Фейсал. По его словам, "правительство будет согласно пролить перемирие, чтобы обеспечить дальнейшее освобождение заключенных [талибов] и сокращение уровня насилия в стране".

Как считает представитель Нацсовета по безопасности, "прекращение огня, процесс освобождения заключенных и межафганские переговоры связаны между собой и должны проводиться одновременно". Он также указал, что "талибы должны выполнять свои обязательства по мирному соглашению с США".

Некоторое время назад Фейсал сообщил, что правительство Афганистана приняло решение об освобождении 900 сторонников радикального движения. "Заключенные [сторонники] "Талибана", - указал он, - освобождаются с целью продолжить режим прекращения огня в стране и начать межафганские переговоры".

В понедельник из тюрьмы города Баграма, расположенного в провинции Парван, по решению властей были освобождены 100 сторонников "Талибана". В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить из тюрем до 2 тыс. талибов в качестве знака доброй воли в ответ на объявленное радикальным движением трехдневное перемирие на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Как оговаривалось, в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников.