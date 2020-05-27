В Вашингтоне впервые за почти два месяца не зафиксировано смертей из-за COVID-19

Власти Вашингтона не зафиксировали в федеральном округе Колумбия ни одного летального исхода от осложнений, вызываемых коронавирусом.

Об этом мэр города Мюриэл Боузер сообщила на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы сообщаем, что 25 мая никто из жителей Вашингтона не умер из-за COVID-19", - сказала она. Таким образом, впервые за почти два месяца в федеральном округе Колумбия за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти среди тех, у кого диагностирован коронавирус нового типа.

"Сегодня у нас 13-й день устойчивого снижения [числа случаев заражения]. <...> Мы продолжим прислушиваться к науке и начнем поэтапное снятие ограничений, когда цифры покажут, что мы можем это сделать", - добавила Боузер.

4 июля в США будет отмечаться День независимости. В связи с этим один из журналистов попросил Боузер уточнить, предполагает ли первый этап отмены санитарных ограничений проведение в этот день традиционного парада и других праздничных мероприятий в американской столице. "Мы не будем давать разрешений на проведение каких-либо парадов в рамках первого этапа", - сказала на это мэр.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в американской столице коронавирус диагностирован у 8,3 тыс. человек, умерли 440 человек.