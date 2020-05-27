В Венесуэлу прибыл третий танкер с топливом из Ирана

Президент Венесэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну прибыл третий иранский танкер с топливом и оборудованием для НПЗ. Его выступление 26 мая транслировалось в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.



"Хочу еще раз поблагодарить народ и правительство Ирана за солидарность, мужество, которые позволили Венесуэле получить уже три танкера с топливом и материалами для восстановления переработки", − заявил Мадуро.



Он также напомнил, что правительство США больше года преследовало корабли, поставляющие топливо в Венесуэлу.



Напомним, в Венесуэлу должны прибыть пять танкеров из Ирана.