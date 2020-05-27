https://news.day.az/world/1238761.html В Венесуэлу прибыл третий танкер с топливом из Ирана
Президент Венесэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну прибыл третий иранский танкер с топливом и оборудованием для НПЗ. Его выступление 26 мая транслировалось в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В Венесуэлу прибыл третий танкер с топливом из Ирана
Президент Венесэлы Николас Мадуро сообщил, что в страну прибыл третий иранский танкер с топливом и оборудованием для НПЗ. Его выступление 26 мая транслировалось в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Хочу еще раз поблагодарить народ и правительство Ирана за солидарность, мужество, которые позволили Венесуэле получить уже три танкера с топливом и материалами для восстановления переработки", − заявил Мадуро.
Он также напомнил, что правительство США больше года преследовало корабли, поставляющие топливо в Венесуэлу.
Напомним, в Венесуэлу должны прибыть пять танкеров из Ирана.
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