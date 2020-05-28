США отменят исключения для санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Под санкции попадут переоснащение реактора в Араке, обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного топлива от исследовательского реактора, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Компаниям и организациям, которые участвуют в этих работах, дали 60 дней, чтобы закончить их.

Международные проекты, связанные с АЭС "Бушер", оставят без санкций на ближайшие 90 дней, чтобы поддержать безопасность станции.

В заявлении госсекретаря также говорится, что Вашингтон вводит санкции в отношении управляющего директора Организации по атомной энергии Ирана Амджада Сазгара и сотрудника организации Маджида Агхаи.

При этом Помпео обвинил Тегеран в "бряцании ядерным оружием" и в расширении масштабов "рискованной деятельности", что по мнению Вашингтона, является недозволительным. Он добавил, что иранские власти, угрожающие уничтожением Израилю, не имеют права обладать ядерным оружием.

Президент Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и возобновил санкции против Тегерана. В связи с этим Иран поэтапно сократил свои обязательства по соглашению.

Между тем, Россия строит в Иране АЭС "Бушер". Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику 23 сентября 2013 года. 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства второй очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки №2 и №3. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, первый бетон под блок №3 был залит в ноябре 2019 года, а работы по нему планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.