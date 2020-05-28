https://news.day.az/world/1239056.html Парламент Китая одобрил разработку законопроекта о нацбезопасности в Гонконге
Парламент Китая одобрил разработку законопроекта о нацбезопасности в Гонконге
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва одобрило резолюцию о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Голосование о резолюции состоялось в последний день работы 3-й сессии ВСНП. Согласно резолюции, законопроект будет разработан ПК ВСНП и без участия Законодательного совета Гонконга включен в Приложение 3 Основного закона города - аналога конституции.
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