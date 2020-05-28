У 11 китайцев после выписки из больницы нашли следы коронавирусной инфекции

Китайские медики нашли РНК коронавируса нового типа в организме 11 из семи десятков пациентов, которых уже выписали из больницы. Врачам нужно пристально следить за здоровьем своих пациентов и после того, как их закончили лечить, считают авторы нового исследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его результаты опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

"Наши наблюдения показывают, что многие пациенты могут оставаться разносчиками вируса даже после того, как состояние их здоровья улучшилось настолько, что их выписывают из больницы. Наши данные говорят о том, что врачам нужно пристально следить за состоянием здоровья их бывших пациентов даже в тех случаях, когда они просидели в карантине больше двух недель", - пишут исследователи.

Ученые предполагают, что люди, которые успешно перенесли COVID-19, начинают вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа (SARS-CoV-2). Они должны защищать таких пациентов от повторного заражения. На этом основывается один из потенциальных способов лечения коронавирусной инфекции - переливание тяжелым больным плазмы крови от переболевших пациентов.

С другой стороны, еще в конце февраля китайские и корейские медики говорили о повторном обнаружении РНК вируса в организме многих людей, которых выписали после коронавирусной инфекции. Эти заявления вызвали множество споров среди ученых, большинство которых считает, что эти случаи были результатом недостаточно точной работы систем ПЦР-диагностики.

Критерии выздоровления

Группа китайских медиков под руководством эпидемиолога из Медицинского университета города Цзуньи Чжися Цзяна открыли множество новых примеров того, как следы инфекции повторно появлялись в организме выздоровевших пациентов. Их выводы основаны на наблюдениях за семью десятками пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции в клинике их вуза.

В соответствии с правилами, которые приняты в здравоохранительных службах КНР, все выздоровевшие пациенты должны были провести в больнице 14 дополнительных дней, находясь на карантине. За это время медики постоянно следили за их состоянием и периодически проводили РНК-тесты на частицы коронавируса.

Сразу у 11 пациентов, семи мужчин и четырех женщин, вирус нашли снова. У большинства из них инфекция протекала со средней тяжестью, и лишь один бывший больной при лечении первичной инфекции попадал в реанимацию.

Что интересно, в большинстве случаев вирус повторно появлялся в организме больных далеко не сразу, а обычно примерно через две недели или даже позже после того, как их выписывали из больницы. Причины этого и потенциальные факторы риска, как пишут Цзян и его коллеги, пока остаются неизвестными, так как ученые не зафиксировали существенных различий в демографии, сопутствующих болезнях или характере течения COVID-19 среди этой группы больных и остальных их пациентов.

Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что нынешние критерии выздоровления не гарантируют, что следов коронавируса в организме пациента после выписки не будет. Кроме того, возможно, ПЦР-тесты не могут обнаруживать малые концентрации вируса. И то и другое, по их мнению, указывает на то, что врачи должны следить за здоровьем выписанных пациентов и их контактами с окружающими значительно дольше, чем это делается сейчас.