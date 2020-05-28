ВВП США сократился на 5%

ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства торговли США.

Это первое квартальное сокращение экономики с начала 2014 года, а также самое низкое с четвертого квартала 2008 года. Тогда на фоне финансового кризиса экономика упала на 8,4% в годовом исчислении.

Минторг пересмотрел в сторону ухудшения опубликованные им в конце апреля данные, согласно которым ВВП США в I квартале сократился на 4,8% Ожидалось, что ведомство не будет вносить корректировки.

В IV квартале прошлого года темпы роста экономики США составили 2,1%. Непрерывный рост американской экономики наблюдался на протяжении почти шесть лет.

Во II квартале будет хуже

По оценкам американских специалистов, ВВП США во II квартале 2020 года рухнет на 40% в годовом исчислении. Если оценки оправдаются, то это станет крупнейшим падением за всю историю США. В 1958 году было зафиксировано крупнейшее падение на 10%. Ожидается, что в III квартале экономика восстановится, а ВВП возрастет на 21,5% в годовом исчислении.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.