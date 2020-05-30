https://news.day.az/world/1239737.html В Армении из-за коронавируса сотни человек находятся в крайне тяжелом состоянии
В Армении из-за коронавируса сотни человек находятся в крайне тяжелом состоянии
Свыше 400 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Никол Пашинян.
"В тяжелом состоянии находятся 358 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом - 58. 15 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал премьер на онлайн-брифинге.
Напомним, что в Армении из-за чрезмерно быстрого распространения коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, COVID-19 выявлен у 8927 человек, 127 скончались.
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