В Армении из-за коронавируса сотни человек находятся в крайне тяжелом состоянии

Свыше 400 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Никол Пашинян.

"В тяжелом состоянии находятся 358 пациентов с коронавирусом, в крайне тяжелом - 58. 15 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал премьер на онлайн-брифинге.

Напомним, что в Армении из-за чрезмерно быстрого распространения коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, COVID-19 выявлен у 8927 человек, 127 скончались.