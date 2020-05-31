Директор NASA сказал, когда отпразднует запуск корабля Crew Dragon

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн заявил в субботу, что будет праздновать успешный старт корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту лишь после того, как произойдет его стыковка с Международной космической станцией (МКС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Я вздохнул с облегчением после старта, но не буду праздновать успех вплоть до момента, когда корабль с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном безопасно состыкуется с МКС, - заявил он во время интервью в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) сразу после запуска корабля. - Я буду наблюдать за стыковкой из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас)".

По его словам, после выхода корабля на орбиту предстоит несколько включений маневровых двигателей перед стыковкой с МКС. "Астронавтам сейчас нужен отдых, но могу гарантировать, что для нас на Земле не будет ни минуты отдыха", - добавил Брайденстайн. Его интервью транслировалось на сайте NASA.

Стыковка корабля с МКС, как ожидается, произойдет через 19 часов. В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения со станцией захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения с МКС астронавты опробуют систему ручного управления кораблем.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала в субботу в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Нынешний запуск - первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.