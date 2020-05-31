https://news.day.az/world/1239792.html Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмой
Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмой
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз рассказал о последствиях для американцев, протестующих из-за смерти афроамериканца при задержании полицейским, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он заявил об увеличившемся риске распространения коронавируса. "Я глубоко обеспокоен тем, что ситуация распространяется с очень большой скоростью. Нас ожидает резкий скачок COVID-19", - предупредил Уолз.
Губернатор Миннесоты также припугнул участников беспорядков тюрьмой. По его словам, в тюрьмах штата достаточно мест для того, чтобы принять всех задержанных в ходе протестных акций.
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