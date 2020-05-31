В Мексике от коронавируса погибли почти 10 тысяч человек

Число погибших в результате COVID-19 в Мексике с начала пандемии составило 9 779 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гателля.

"К сожалению, во время эпидемии умерли 9 779 человек", - сказал Лопес-Гателль.

По его словам, за последние 24 часа в стране погибли 364 пациента.

Всего в стране, по данным медиков, коронавирус подтвержден у 87 512 человек. Суточный рост составил 2 885 новых случаев. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в столице страны - Мехико.