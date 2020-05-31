В Филадельфии из-за массовых беспорядков пострадали 13 полицейских

Как минимум 13 полицейских получили травмы разной степени тяжести, сдерживая массовые беспорядки в Филадельфии из-за убийства чернокожего американца в городе Миннеаполис, сообщает телеканал CBS Philly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителей правопорядка, протестующие сожгли на улицах города по меньшей мере 4 автомобиля местной полиции. Они также грабили магазины, разбивали витрины и попытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.

По данным правоохранителей, в беспорядках принимают участие около трех тысяч человек.

Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час с 20.00 до 6.00.