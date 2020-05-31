Власти Абу-Даби запретили передвижение между крупнейшими городами эмирата

Власти эмирата Абу-Даби, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ввели запрет для жителей на передвижение между основными городами сроком на неделю.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, со вторника жителям будет запрещено переезжать между крупнейшими городами страны: Абу-Даби, Эль-Айн и Ад-Дафра. Кроме того, в указанный период будет действовать запрет и на выезд из самого эмирата Абу-Даби.

Такое решение принято на фоне тенденции к серьезному сокращению ограничений, связанных с коронавирусом, в соседних с Абу-Даби регионах страны. Так, власти эмирата Дубай приняли решение с 31 мая позволить половине сотрудников государственных учреждений вернуться на свои рабочие места, а с 14 июня вернуться в офисы смогут все сотрудники госслужб. С середины мая в Дубае открыты пляжи при отелях, жителям разрешили гулять и заниматься спортом на улице небольшими группами. С 27 мая в Дубае разрешено возобновить работу кинотеатров и спортивных центров, а также вести другие виды бизнеса с 06:00 до 23:00 часов с соблюдением всех мер предосторожности.

Согласно последним данным, обнародованным Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ, в стране зафиксировано более 31 тыс. случаев заражения коронавирусом, 264 человека умерли.