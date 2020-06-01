Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,16 млн человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июня превысило 6,16 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 6 166 978 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 106,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 372 037 пациентов, 2,64 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (1,79 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (514,8 тысячи человек), Россия (405,8 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (276,1 тысячи) и Испания (239,4 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 104 383 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.