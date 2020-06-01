Коронавирус бродил по Европе ещё осенью - врач раскрыл шокирующие подробности

Коронавирус мог бродить по Европе задолго до того, как о нём узнал весь мир. Так утверждает доктор Ив Коэн, заведующий отделением реанимации в парижской больнице им. Авиценны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, он решил пересмотреть дела пациентов, которым тогда поставили диагноз "пневмония" и заново проверить анализы, которые были негативными на все известные тогда вирусы.

Из 14 анализов один оказался положительным на COVID-19.

Этот "один" - 53-летний мужчина, поступивший 27 декабря. То есть ещё до того, как Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о новом вирусе. Во всяком случае в Европе это пока самый ранний медицински подтверждённый случай.