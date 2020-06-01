В Армении почти 500 человек находятся в крайне тяжелом состоянии

Около 500 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в понедельник на брифинге министр здравоохранения Арсен Торосян.

"У нас 440 граждан находятся в тяжелом, 55 - в крайне тяжелом состоянии. Шестнадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян.

По его словам, врачам пока не удается резко снизить число тяжелых и крайне тяжелых случаев.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9492 человек, 3402 излечились и 139 скончались.