В Армении коронавирусом заражены около 20 тысяч человек

Около 20 тысяч человек в Армении заражены COVID-19, но не знают об этом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге сказал заразившийся коронавирусом премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее сегодня он сообщил, что результаты его теста, а также тестов его супруги и троих дочерей подтвердили у них наличие коронавируса.

"Мы констатируем, что сегодня в Армении может быть примерно 18-20 тысяч бессимптомных, не диагностированных людей с коронавирусом. То есть эти люди сами не знают, что заражены коронавирусом. Для меня очевидно, что я допустил эпидемиологическую ошибку", - признался Пашинян.

По его словам, полиция в стране выписала 1232 штрафа, 134 объекта на данный момент закрыты, что говорит о том, что немало армян не соблюдают правила эпидемиологической безопасности.

Напомним, что по состоянию на 1 июня, количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 9402. За минувшие сутки выявлено 210 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса умерли 139 человек (плюс 8 за истекшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 3402. С 16 марта в стране действует режим ЧП, который продлен до 13 июня.