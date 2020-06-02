Комендантский час в Нью-Йорке будет действовать до конца недели

Комендантский час в Нью-Йорке, введенный на фоне беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), будет действовать до конца нынешней недели. Об этом объявил во вторник мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00, и он будет действовать до конца текущей недели, - сообщил мэр. - Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе".

В то же время он высказался против ввода в город подразделений Национальной гвардии штата. "Нам не нужны на улицах подразделения Национальной гвардии или другие вооруженные формирования, - добавил он. - У нас численность городской полиции - 36 тыс. человек, они хорошо подготовлены для действий в городе".

"Полиция не позволит грабителям и мародерам орудовать в городе", - подчеркнул в ходе пресс-конференции начальник городского департамента полиции Дермот Шиа. "С началом комендантского часа все должны уйти с улиц", - добавил он, отметив при этом, что минувшей ночью полиция арестовала около 700 человек. "Мы будем принимать решительные меры по обеспечению защиты людей и собственности", - сказал он, добавив при этом, что полиции "необходима поддержка общественности".