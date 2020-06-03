В Пуэрто-Рико разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета после вылета из аэропорта города Сан-Хуана в Пуэрто-Рико. Об этом сообщило агентство Prensa Latina, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего на борту было три человека, один пострадавший на данный момент находится под наблюдением врачей.

Крушение произошло после того, как при наборе высоты самолет задел мачту одной из яхт в бухте города.

Полиция начала расследование.