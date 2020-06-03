https://news.day.az/world/1240999.html В Евросоюзе при выходе из кризиса может вырасти коррупция - ВИДЕО
В Евросоюзе при выходе из кризиса может вырасти коррупция - ВИДЕО
В прошлом году в Праге происходили массовые демонстрации с призывами к отставке чешского премьер-министра по обвинению в коррупции. На улицах Варшавы тысячи поляков требовали независимости судей. В других восточноевропейских странах высокопоставленных чиновников уличали в злоупотреблении фондами ЕС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, антикоррупционный орган Совета Европы GRECO заявил в своём ежегодном докладе, что ситуация с тех пор немного улучшилась, но ещё многое предстоит сделать. Как обычно, он подготовил рекомендации о том, что нужно и чего не нужно делать.
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