https://news.day.az/world/1241122.html В Вашингтоне вновь продлили комендантский час
В Вашингтоне вновь продлили комендантский час
Власти американской столицы продлевают режим комендантского часа еще на одни сутки, он вступит в силу в среду в 23:00 по местному времени и завершится в 06:00 четверга.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом объявила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
"Рекомендацией с точки зрения обеспечения общественной безопасности было то, чтобы мы сегодня внесли изменения в режим комендантского часа", - сказала она.
Боузер отметила также, что решение о том, будет ли режим снова продлен в четверг, власти примут позже в зависимости от ситуации в городе.
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