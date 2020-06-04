Белый дом отрицает применение слезоточивого газа при разгоне демонстрантов

Слезоточивый газ и резиновые пули не использовались при разгоне в понедельник вечером протестующих на площади Лафайет-сквер перед Белым домом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это утверждала на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Не использовались ни слезоточивый газ, ни резиновые пули", - сказала она. "Слезоточивый газ ни против кого не использовался, это подтвердило и Министерство обороны США, и Национальная парковая служба (в подчинении которой находится Парковая полиция США - прим. ТАСС)", - добавила Макинэни.

При этом, по ее словам, полицейские имели все основания для разгона протестующих. "Протестующим три раза объявили по громкоговорителям, что им нужно отойти, однако <...> в сотрудников начали бросать различные предметы, бутылки с замороженной водой, <...> у них не оставалось никакого другого выбора в этот момент, кроме как действовать и обеспечить свою безопасность, а также очистить периметр. Мы все знаем, что в этом самом месте в прошлый вечер горела церковь, так что были предприняты адекватные действия", - заявила пресс-секретарь Белого дома.