Атака на посольство США в Греции

Протестующие атаковали посольство США в столице Греции Афинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает греческий телеканал ERT.

В частности, участники акции кидали в сторону здания и стоявших около него полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни, а также подожгли несколько мусорных баков. В ответ на это правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Отмечается, что беспорядки начались только в конце шествия, которое позиционировалось как акт солидарности с американскими протестующими, вышедшими на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее участники протестов против полицейского насилия и расизма в Лондоне осадили резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. По данным Sky News, на них пришли несколько тысяч человек.

Флойд скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Его смерть стала причиной протестов в США, которые переросли в погромы. Акции в поддержку американских протестующих прошли также в других странах мира.