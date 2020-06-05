Трамп: освобождение американца в Иране показало, что сделки с Тегераном возможны

Освобождение из тюрьмы в Иране американца Майкла Уайта показало, что сделки с Тегераном возможны. Такое мнение, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выразил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter, поблагодарив иранскую сторону за решение освободить Уайта.

"Я только что поговорил по телефону с Майклом Уайтом, который сейчас находится в Цюрихе после освобождения из Ирана. Скоро он вернется на американском самолете домой в США, - отметил Трамп - С тех пор как я стал президентом, мы вернули [в США] более 40 американских заложников и задержанных. Спасибо Ирану, это показывает, что сделка возможна".

Уайт был задержан в Иране летом 2018 года. По утверждению американских СМИ, он ездил в эту страну к своей подруге. Как сообщало агентство ISNA, американцу были предъявлены обвинения в действиях, угрожающих национальной безопасности Ирана. Его приговорили к 13 годам тюремного заключения. В марте агентство Associated Press сообщило, что Уайт был временно освобожден из тюрьмы в Иране для прохождения медицинского обследования.

3 июня агентство Fars информировало о возвращении в Иран ученого Сируса Асгари. Этот иранский исследователь ранее был задержан в США.